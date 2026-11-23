Manchester United crashed and burned at Anfield, losing 4-0 versus their bitter rivals.

Disastrous afternoon

Leny Yoro was sent off after just eight minutes when he took down Alexander Isak as the last man.

Dominik Szoboszlai fired in the resulting free-kick and Florian Wirtz added a second to put United 2-0 down after just 15 minutes, and the game was as good as over early on.

This means that United are 19th in the table with one win from 11 matches this season in the league.

Roy Keane comments

Speaking to Sky Sports after the match, Keane was less than impressed by his former side’s efforts at Anfield in spite of going down to ten men early on.

He explained, “if you do the basics right, you give yourself a bit of a chance so no matter how good you think you might be or a big club you are, if you’re not doing the basics right, you’re going to be constantly under pressure and constantly getting criticised.”

He added, “if that happened against a pub team, they’d be criticising you and this is a big game. You’re talking about starting well, being solid, but again, we go back to the defensive shape and one stray ball over the top puts somebody in on goal. It’s not good enough.”

Keane continued to tear into the quality of his former side by explaining, “this team two years ago finished 15th. The last year or two, we’re talking. We’re blaming the board, blaming ownership, blaming managers. When do the players take responsibility for some decision-making?”

He continued, “Liverpool probably should have scored eight, probably eight or nine, unbelievable chances they had. And everyone’s coming off the pitch saying 4 is not too bad? I feel like swearing.”

Keane also took aim at his former teammate and now colleague on Sky Sports, Gary Neville.

The Irishman snapped, “I thought United were desperate. So bad. Neville’s ok with 4-0? Are you telling me they could have done better? 4-0 is not too bad with 10 men? Has anyone ever got a result with 10 men? It can be done! People who played for the club said 4-0 is not too bad? Wow. Fans are applauding. Applauding what? Performing rubbish.”

United will need to react quickly when they take on Sporting CP in the Champions League on Wednesday night.

Manchester United v Liverpool Date Competition H/A Score Result 22/11/2026 Premier League A 0-4 L 03/05/2026 Premier League H 3-2 W 19/10/2025 Premier League A 2-1 W 05/01/2025 Premier League A 2-2 D 01/09/2024 Premier League H 0-3 L 07/04/2024 Premier League H 2-2 D 17/03/2024 FA Cup H 4-3 W 17/12/2023 Premier League A 0-0 D 05/03/2023 Premier League A 0-7 L 22/08/2022 Premier League H 2-1 W 19/04/2022 Premier League A 0-4 L 24/10/2021 Premier League H 0-5 L 13/05/2021 Premier League H 2-4 L 24/01/2021 FA Cup H 3-2 W 17/01/2021 Premier League A 0-0 D Page 1 of 15 123456789101112131415 Date Competition H/A Score Result 19/01/2020 Premier League A 0-2 L 20/10/2019 Premier League H 1-1 D 24/02/2019 Premier League H 0-0 D 16/12/2018 Premier League A 1-3 L 10/03/2018 Premier League H 2-1 W 14/10/2017 Premier League A 0-0 D 15/01/2017 Premier League H 1-1 D 17/10/2016 Premier League A 0-0 D 17/03/2016 UEFA Cup / Europa League H 1-1 D 10/03/2016 UEFA Cup / Europa League A 0-2 L 17/01/2016 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Featured Image Alex Pantling via Getty Images